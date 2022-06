Mulher é diagnosticada com câncer terminal durante cesárea

Num momento que costuma ser de felicidade, a britânica Lois Walker, de 37 anos, recebeu uma notícia devastadora. Ela foi diagnosticada com uma doença terminal durante o parto cesárea do filho, em 2021.

Walker contou à BBC News que teve dores de estômago por 12 meses, mas os médicos disseram que eram causadas por ansiedade. Somente quando seu filho Ray nasceu de cesariana, ela foi diagnosticada com câncer em estágio 4, o mais grave da doença.

Walker relatou à BBC que teve diversas consultas médicas no posto de saúde Dove Valley, em Worsbrough (região metropolitana de Barnsley), e no hospital de Barnsley, mas afirma que a resposta foi a de que ela poderia ter síndrome do intestino irritável ou hipocondria.