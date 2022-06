Ucrânia registra 15 mil casos suspeitos de crimes de guerra

Cerca de 15.000 casos suspeitos de crimes de guerra foram registrados na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia, com uma média de 200 a 300 casos reportados diariamente, segundo a procuradora-geral do país.

Embora as investigações relacionadas a casos na região leste tenham começado, as autoridades ucranianas não têm acesso às áreas controladas pela Rússia, informou a procuradora-geral à agência de notícias AFP. Ela também ressaltou as dificuldades de levar as investigações à frente enquanto os conflitos ainda estão ocorrendo. Autoridades ucranianas, no entanto, estão colhendo depoimentos de pessoas evacuadas e de prisioneiros de guerra.