Jubileu da rainha Elizabeth 2ª: qual a função da monarca e quem é quem na família real

Há 55 minutos

Crédito, PA Media Legenda da foto, Há 70 anos no trono, rainha Elizabeth 2ª é a monarca com mais tempo de reinado

O Reino Unido tem agora um feriado prolongado de quatro dias (de 2 a 5 de junho) como parte das comemorações do jubileu de platina da rainha.

Em fevereiro, Elizabeth 2ª se tornou a monarca britânica com mais tempo de reinado, e a primeira a alcançar 70 anos no trono.

A rainha é a chefe de Estado do Reino Unido desde 1952, quando seu pai, o rei George 6°, morreu. É também chefe de Estado de outros 15 países (Reino Unido e outras 14 nações) da Commonwealth (a Comunidade Britânica, que reúne antigas colônias).

O que é o jubileu da rainha?

A rainha nasceu em 21 de abril de 1926, mas ela comemora dois aniversários todos os anos — o segundo é o dia das comemorações oficiais e geralmente é celebrado no segundo sábado de junho.

Esta tradição começou com seu bisavô Edward 7º (que nasceu em novembro, durante o outono no hemisfério norte), como uma forma de garantir que o clima estivesse bom para uma celebração pública.

O jubileu marca um aniversário especial no reinado de um monarca. Este ano será o quarto jubileu da rainha — ela celebrou seu jubileu de prata em 1977, de ouro em 2002 e de diamante em 2012.

Há vários eventos oficiais planejados ao longo do ano, mas as principais celebrações vão acontecer durante o feriado prolongado de quatro dias, incluindo uma cerimônia militar especial e um concerto do lado de fora do Palácio de Buckingham.

Milhares de festas de rua serão realizadas em todo o país. Pubs, bares e casas noturnas também poderão ficar abertos até 1h da manhã (horário local).

Como parte das celebrações de abertura do jubileu, a rainha estará acompanhada por membros de sua família na varanda do Palácio de Buckingham em 2 de junho.

O Palácio confirmou que o príncipe Harry e o príncipe Andrew não estarão presentes, pois será um evento apenas para "membros da família real que exercem atualmente funções públicas oficiais".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Várias festas de rua foram realizadas para celebrar o jubileu de diamante da rainha em 2012

Quando a rainha foi coroada e o que acontece na coroação?

Quando um monarca morre, o herdeiro imediatamente se torna rei ou rainha. A coroação é a cerimônia em que o monarca é formalmente coroado — e acontece após um período de luto pelo soberano anterior.

Elizabeth 2ª foi coroada em 2 de junho de 1953. Sua coroação foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela TV. Mais de 20 milhões de pessoas assistiram.

Os elementos centrais da cerimônia praticamente não mudaram por centenas de anos. A coroação é realizada pelo arcebispo de Canterbury. O monarca é abençoado com "óleo sagrado", recebe o orbe e o cetro — que são símbolos da realeza — e é coroado com a Coroa de St Edward, peça central das Joias da Coroa.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Mais de 20 milhões de pessoas assistiram à coroação da rainha na televisão em 2 de junho de 1953

Quantos filhos e netos a rainha tem? E como funciona a sucessão?

A rainha foi casada com seu falecido marido, o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021, por mais de 73 anos. Eles tiveram quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. O príncipe Charles é o primogênito, seguido pela princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward.

A ordem de sucessão estabelece qual membro da Família Real assume como monarca quando o existente morre ou abdica. O primeiro na linha de sucessão — o herdeiro do trono — é o filho primogênito do monarca.

A sucessão real é regida por regras que datam de centenas de anos. Elas foram alteradas em 2013 para garantir que os filhos homens não tivessem mais precedência sobre suas irmãs mais velhas.

O príncipe Charles é o herdeiro da rainha. Seu filho mais velho, o príncipe William, é o segundo na linha de sucessão, e o filho mais velho de William, o príncipe George, é o terceiro.

Como herdeiro do trono, o príncipe Charles atuaria como "regente" se sua mãe não pudesse mais atuar devido a problemas de saúde. Isso significa que ele assumiria o papel de monarca, sem assumir oficialmente o cargo.

O que a rainha faz?

A rainha é uma monarca constitucional. Isso significa que embora seja a chefe de Estado, seus poderes são simbólicos e cerimoniais, e ela permanece politicamente neutra.

Ela recebe diariamente despachos do governo em uma caixa de couro vermelha, como orientações antes de reuniões importantes ou documentos que precisam de sua assinatura formal.

O Reino Unido teve 14 primeiros-ministros durante o reinado da rainha Elizabeth 2ª. O primeiro-ministro geralmente se encontra com a rainha às quartas-feiras no Palácio de Buckingham para mantê-la informada sobre todos os assuntos do governo.

Nenhum assessor especial participa da reunião e não há registro oficial do que é dito. É totalmente privada. Ela também desempenha uma série de funções parlamentares, como:

- Nomeação de um governo: o líder do partido que vence uma eleição geral é convidado ao Palácio de Buckingham, onde é formalmente convidado a formar um novo governo. A rainha também dissolve formalmente um governo antes de uma eleição geral;

- Discurso de abertura do Parlamento: a rainha inicia o ano parlamentar com a cerimônia de abertura do Parlamento, durante a qual expõe os planos políticos do governo, num discurso proferido do trono na Câmara dos Lordes. O príncipe Charles discursou em nome da rainha em 2022;

- Consentimento real: quando uma lei é aprovada pelo Parlamento, ela deve ser formalmente aprovada pela rainha para se tornar lei. No entanto, a última vez que não houve consentimento real foi em 1708.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A rainha e o príncipe Charles durante a cerimônia de abertura do Parlamento de 2019

Além disso, a rainha tem audiências regulares com o primeiro-ministro e membros do Conselho Privado, recebe chefes de Estado visitantes e se reúne com embaixadores estrangeiros e altos comissários baseados no Reino Unido. Ela também lidera normalmente o evento anual do Remembrance, em que são homenageados os mortos em guerras, no Memorial Cenotáfio, no centro de Londres.

A rainha é patrona real ou presidente de mais de 600 instituições de caridade, associações militares, entidades profissionais e organizações de serviço público.

Quem mais faz parte da família real?

Crédito, PA Media Legenda da foto, Members of the Royal Family celebrated the Queen's official birthday at Buckingham Palace in 2019.

- O príncipe de Gales (príncipe Charles) é o filho mais velho da rainha e vai se tornar rei após sua morte. Ele é casado com a duquesa da Cornualha (Camilla).

- O duque de Cambridge (príncipe William) é o filho mais velho do príncipe de Gales com sua primeira esposa, Diana, princesa de Gales. Ele é casado com a duquesa de Cambridge (Catherine, ou Kate) e tem três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.

- A princesa real (princesa Anne) é a segunda filha e única filha mulher da rainha. É casada com o vice-almirante Timothy Laurence. E tem dois filhos com seu primeiro marido, o capitão Mark Phillips: Peter Phillips e Zara Tindall.

- O conde de Wessex (príncipe Edward) é o filho mais novo da rainha. Ele é casado com a condessa de Wessex (Sophie Rhys-Jones) e tem dois filhos: Louise e James Mountbatten-Windsor.

- O duque de Sussex (príncipe Harry) é o irmão mais novo de William. Ele é casado com a duquesa de Sussex (Meghan Markle) e tem dois filhos: Archie e Lilibet. Em 2020, eles anunciaram que deixariam de ser membros seniores da realeza e se mudaram para os EUA.

- O duque de York (príncipe Andrew) é o segundo filho homem da rainha. Ele tem duas filhas com sua ex-esposa, a duquesa de York (Sarah Ferguson): princesa Beatrice e princesa Eugenie. O príncipe Andrew se afastou de suas funções reais em 2019 após uma polêmica entrevista ao Newsnight sobre acusações de que ele havia abusado sexualmente de Virginia Giuffre. Em fevereiro deste ano, ele fechou um acordo e pagou uma quantia não revelada para encerrar o processo de abuso sexual movido por ela contra ele nos EUA.

Onde vivem os membros da Família Real?

A residência oficial da rainha em Londres é o Palácio de Buckingham. No entanto, em março de 2022, foi noticiado que o Castelo de Windsor, em Berkshire, se tornaria seu lar permanente.

As outras propriedades da rainha incluem a Sandringham House, em Norfolk, e o Castelo de Balmoral, em Aberdeenshire.

O príncipe Charles e a duquesa da Cornualha vivem na Clarence House, em Londres, e em Highgrove, em Gloucestershire.

O príncipe William e Catherine, duquesa de Cambridge, moram no Palácio de Kensington, em Londres. Já o príncipe Harry e Meghan Markle vivem atualmente na Califórnia.

