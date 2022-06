'Tenho minha vida de volta': as reações de Johnny Depp e Amber Heard a veredito em caso de difamação

Há 1 hora

Após vencer o processo de difamação que movia contra sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, o ator Johnny Depp disse que a decisão do júri "devolveu sua vida" a ele.

Por sua vez, Heard declarou estar de "coração partido" com o veredito, decisão que atribuiu ao "poder" e "influência" de Depp, e disse se tratar de um "retrocesso" para mulheres que denunciam abusos.

"E, seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta."

Fim do Matérias recomendadas

O júri considerou que Heard difamou seu ex-marido em um artigo do Washington Post de 2018 no qual ela escreveu sobre ser "uma figura pública que representa o abuso doméstico".

De acordo com a decisão, as afirmações de Heard são falsas e foram difamatórias porque tratavam especificamente de seu relacionamento com Depp, apesar de ela não ter citado o ator diretamente.