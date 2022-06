Ataque a tiros em hospital nos EUA mata quatro pessoas

Há 1 hora

Segundo Brooks, o autor do ataque, que ainda não foi identificado, possivelmente atirou em si mesmo. Não há informações sobre uma possível motivação para o ataque, do qual a polícia foi avisada por volta de 16h52 no horário local (17h52 em Brasília). O tiroteio aconteceu no hospital St Francis.