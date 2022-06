Jubileu da rainha: a vida de Elizabeth 2ª em fotos

Legenda da foto,

David Beckham e Kirsty Howard entregam o bastão à rainha após sua última volta ao redor do estádio, em Manchester, na cerimônia de abertura dos Jogos da Commonwealth — no ano do seu Jubileu de Ouro. Kirsty nasceu com uma doença rara no coração e recebeu um prognóstico de apenas algumas semanas de vida quando tinha quatro anos. Ela contrariou todas as expectativas e viveu até 2015, tendo arrecadado milhões de libras para a casa de repouso infantil Francis House, em Manchester.