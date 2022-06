Jubileu da rainha Elizabeth 2ª: veja fotos da família real celebrando os 70 anos de reinado

Há 27 minutos

Membros da família real se reuniram no centro de Londres para participar da cerimônia Trooping the Color, que marca o aniversário oficial da rainha

A rainha Elizabeth 2º apareceu na varanda do Palácio de Buckingham como parte das comemorações oficiais de seu Jubileu de Platina nesta quinta-feira (2/6).

A monarca de 96 anos assistiu às tropas retornando da cerimônia oficial do Trooping of the Color.