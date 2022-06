Como está Xangai após o fim de um lockdown que durou 65 dias

Há 1 hora

No entanto, os serviços básicos de transporte foram restabelecidos. As lojas reabriram, embora a maior parte opere com 75% da capacidade.

As liberdades concedidas após mais de dois meses de confinamento vêm com algumas condições.. Essas condições são projetadas para que o governo possa monitorar constantemente quem vai aonde, quando e quão saudável eles estão.

Sem abandonar a estratégia 'covid zero'

Para alguns, são medidas duras, mas necessárias, para conter a covid-19 e respeitar a estratégia "covid zero" do presidente Xi Jinping, que, por enquanto, impediu que o vírus que foi detectado no país voltasse com força.