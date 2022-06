Türkiye: os motivos por trás da mudança de nome da Turquia em inglês

Tiffany Wertheimer

BBC News

3 junho 2022, 17:03 -03

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As Nações Unidas concordaram com um pedido formal feito nesta semana pelo governo turco para a mudança de nome no cenário internacional

A partir desta quinta-feira (2/6), a Turquia passa a ser chamada em inglês de Türkiye em vez de Turkey.

As Nações Unidas concordaram com um pedido formal feito nesta semana pelo governo turco para a mudança de nome no cenário internacional.

Outros órgãos internacionais também serão solicitados a adotar o novo nome em inglês como parte de uma campanha de rebranding lançada pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no fim do ano passado.

"Türkiye é a melhor representação e expressão da cultura, civilização e valores do povo turco", disse Erdogan em dezembro.

Por que a mudança de nome?

A maioria dos turcos já se refere ao seu país como Türkiye.

No entanto, a forma anglo-saxônica "Turkey" — que em inglês também significa peru — é amplamente utilizada.

A emissora estatal TRT foi rápida em adotar a mudança assim que ela foi anunciada no ano passado, explicando que entre as razões estava a associação da Turquia com o pássaro tradicionalmente relacionado ao Natal, Ano Novo ou Dia de Ação de Graças.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mesquita Azul em Istambul, conhecida como Sultan Ahmet Camii em turco

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Também citou outra definição do dicionário de inglês Cambridge English Dictionary como um dos motivos da mudança, já que a palavra também significa "algo seriamente errado" ou "uma pessoa estúpida ou tola".

Como parte do rebranding, "Made in Türkiye" aparecerá em todos os produtos exportados, e uma campanha de turismo com o slogan "Hello Türkiye" foi lançada em janeiro.

A decisão dividiu opiniões nas redes sociais.

Enquanto há os que aprovam a mudança, incluindo autoridades do governo, outros dizem que se trata de uma ação do atual presidente para distrair a população — Erdogan se prepara para as eleições no ano que vem em meio a uma crise econômica cada vez mais profunda.

Não é incomum que os países mudem seus nomes.

Em 2020, a Holanda deixou de se chamar Holanda e, antes disso, a Macedônia mudou seu nome para Macedônia do Norte devido a uma disputa geopolítica com a Grécia. A República Tcheca é hoje chamada de Chéquia. Já a Suazilândia tornou-se Eswatini em 2018, para citar alguns exemplos.

Crédito, EPA Legenda da foto, Campanha de mudança de nome foi promovida pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan

Análise

Por Onur Erem, serviço turco da BBC

O Ü pode ser enganoso para a maioria do público internacional que não tem essa letra em seu alfabeto.

Para um falante de inglês, mudar a primeira vogal de Turkey para um Ü e adicionar um E no final é suficiente para pronunciar o novo nome perfeitamente.

Mas por que isso era necessário?

O presidente Erdogan vem pressionando por essa mudança há anos, argumentando que o país seria melhor representado pelo nome turco em vez de ser chamado pelo mesmo nome de um pássaro na língua inglesa.

"Turkey", o pássaro, é conhecido como "pavo" em espanhol, "peru" em português ou "hindi" em turco.

Nas redes sociais, muitos usuários descreveram a medida do governo turco como absurda, enquanto outros concordam que foi uma mudança de marca necessária.

Temos que esperar e ver se as pessoas ao redor do mundo aceitarão Türkiye em vez da Turquia.

*Este texto foi originalmente publicado na BBC News Brasil.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.