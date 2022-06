Jubileu de Prata da rainha: os seis melhores momentos da família real

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

As comemorações do Jubileu de Prata, que marcou as sete décadas de Elizabeth 2ª no trono britânico, se estenderam de 2 a 5 de junho.

Foram quatro dias agitados de folia e reflexão para celebrar a rainha, que se tornou a monarca britânica com mais tempo de reinado.

O feriado prolongado de quatro dias no Reino Unido foi marcado por um desfile militar, uma celebração especial de Ação de Graças na Catedral de São Paulo, em Londres, e um concerto pop no Palácio de Buckingham.

As comemorações terminaram neste domingo (05/06) com um desfile e uma procissão de carnaval em Londres - além de festas de rua em todo o país.

Confira os seis momentos mais marcantes da família real nas celebrações.

1- Príncipe Louis roubando a cena

As festividades começaram na quinta-feira (02/06) com o desfile Trooping the Colour - uma tradição da infantaria britânica que acontece todos os anos -, em homenagem ao aniversário oficial da rainha, trazendo grandes multidões à Trafalgar Square e ao The Mall, em Londres, sob um sol forte.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Príncipe Louis fazendo caretas durante desfile

Embora as multidões estivessem encantadas ao ver a monarca de 96 anos na varanda do Palácio de Buckingham, Louis, filho de 4 anos do duque e da duquesa de Cambridge, foi a verdadeira estrela do show.

Enquanto aviões e helicópteros da Força Aérea Real britânica (RAF) sobrevoavam o local em uma apresentação especial, ele cobriu os ouvidos e pareceu soltar um grito.

Acenando para a multidão e fazendo caretas, o príncipe divertiu a multidão e se concretizou como o centro das atenções.

No desfile deste domingo, Mike Tindall, genro da princesa Anne, ficou de olho em Louis.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mike Tindall brinca com príncipe Louis

Mas o jovem príncipe ainda conseguiu encantar a multidão fazendo caretas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Duquesa de Cambridge e príncipe Louis

2- A rainha acendendo um farol

Na noite de quinta-feira, a rainha acendeu um cordão de luzes que se estendeu do Castelo de Windsor ao Palácio de Buckingham, enquanto milhares de faróis eram acesos em todo o Reino Unido e outros países da Commonwealth.

Legenda da foto, Rainha tocou globo simbólico para dar início à celebração

O farol principal - a escultura da Árvore das Árvores, representando os milhões de árvores plantadas no ano do Jubileu - iluminou os jardins do palácio.

Outros foram acesos em locais históricos, nos quatro picos mais altos do Reino Unido e em todas as 54 capitais da Commonwealth. Historicamente, trilhas de faróis eram usadas para comunicação de longa distância - e hoje representam a solidariedade entre os locais.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Cordão de luzes que acendeu farol principal

3- O duque e a duquesa de Sussex em sua aparição oficial

O príncipe Harry e sua mulher Meghan, duquesa de Sussex, não eram vistos juntos em um evento real desde que se mudaram do Reino Unido para os EUA há dois anos.

Crédito, WPA Pool Legenda da foto, Harry e Meghan na celebração de Ação de Graças da rainha

Eles apareceram brevemente na janela de um prédio com vista para o Trooping the Color na quinta-feira, mas fizeram uma aparição oficial em uma celebração em homenagem à rainha na Catedral de São Paulo.

O casal real trouxe seus dois filhos com eles para Londres e estão hospedados em uma casa de campo na propriedade do Castelo de Windsor. Essa deve ser a primeira chance da rainha conhecer sua bisneta Lilibet, que comemorou seu primeiro aniversário no sábado (04/06).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Meghan, duquesa de Sussex, príncipe Harry, duque de Sussex, e Zara Tindall

A rainha não compareceu à celebração de Ação de Graças depois de sentir "desconforto" durante o desfile do dia anterior. Ela também cancelou sua visita ao Epsom Derby, corrida de cavalos que neste ano está integrada às comemorações do Jubileu.

4- A rainha tomando chá com o urso Paddington

A monarca de 96 anos fez uma aparição surpresa em um vídeo gravado e exibido na Platinum Party - um show pop que reuniu 22 mil fãs do lado de fora do Palácio de Buckingham na noite de sábado.

Na esquete, ela se encontra com o personagem infantil da TV Paddington, muito famoso no Reino Unido, para um chá. Mas a reunião sai do controle depois que o urso resolve beber direto do bule e espirra creme no rosto de um lacaio.

Crédito, Victoria Jones/PA Wire

Paddington conta à rainha que sempre carrega um estoque de sua guloseima favorita com ele: um sanduíche de marmelada. Sorrindo, a rainha responde "eu também", antes de tirar seu próprio sanduíche da bolsa.

Em um momento comovente, o urso olha o monarca nos olhos e diz: "Feliz Jubileu, senhora. E obrigado. Por tudo".

5- O agradecimento de príncipe Charles à "mamãe"

Mais tarde, na Platinum Party, o príncipe Charles prestou uma homenagem pessoal à sua mãe e a agradeceu em nome de todo o mundo.

Crédito, Yui Mok/PA Wire Legenda da foto, Príncipe Charles em discurso no Jubileu da rainha

Ao lado de sua esposa, a duquesa da Cornualha, ele começou: "Sua Majestade, mamãe", atraindo aplausos da multidão de 22 mil pessoas.

"Você ri e chora conosco e, o mais importante, está aqui por nós, há 70 anos", disse ele.

O evento repleto de estrelas contou com apresentações da banda Queen, Duran Duran e Diana Ross, e obteve uma média de mais de 11 milhões de espectadores no Reino Unido.

6- A rainha na sacada do Palácio de Buckingham para o encerramento do Jubileu

Depois de um desfile espetacular pelo centro de Londres, com militares, celebridades e milhares de voluntários, o Estandarte Real do Reino Unido foi erguido acima do Palácio de Buckingham, indicando que a rainha estava lá. Pouco depois, ela apareceu na varanda.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Família real na sacada do palácio

Ela foi acompanhada por seu filho, o príncipe Charles, sua esposa Camilla, a duquesa da Cornualha, e seu neto, o príncipe William, sua esposa Catherine, a duquesa de Cambridge, e seus três filhos.

Havia dúvidas se a monarca compareceria, devido a preocupações com sua saúde. No fim das contas, tratou-se de uma aparição breve - ela sorriu e acenou antes de voltar para dentro - mas foi recebida com aplausos altos da multidão.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.