A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Imigrantes são alvo de violência na África do Sul: 'podem me matar a qualquer momento'

Há 1 hora

Ondas de violência contra migrantes estrangeiros têm crescido na África do Sul. O número de estrangeiros mortos em 2021 foi quase o triplo do ano anterior, e as tensões ficam evidentes em periferias pobres como Alexandra, em Johannesburgo.