Os planos da China para virar nova superpotência espacial

Há 23 minutos

O que é a estação espacial Tiangong?

No ano passado, a China colocou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial Tiangong ou "Palácio Celestial". E planeja adicionar mais módulos, como o laboratório científico Mengtian, até o fim do ano.

Os planos da China para chegar à Lua e a Marte

O que outros países estão fazendo?

A Nasa pretende retornar à Lua com astronautas dos EUA e de outros países a partir de 2025, e já implementou seu novo foguete gigante, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês), no Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida.

Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia, que está trabalhando com a Nasa em missões para a Lua, também está planejando uma rede de satélites lunares para facilitar a comunicação dos astronautas com a Terra.

Quem faz as regras para o espaço?

- O Tratado do Espaço Sideral da ONU de 1967 diz que nenhum lugar no espaço pode ser reivindicado por qualquer nação;

Qual é a história da China no espaço?

Já enviou uma missão não tripulada à Lua, chamada Chang'e 5, para coletar amostras de rochas. E hasteou uma bandeira chinesa na superfície lunar — que era propositalmente maior do que as bandeiras anteriores dos EUA.

Com o lançamento da Shenzhou 14, a China já enviou 14 astronautas ao espaço, em comparação com 340 dos EUA e mais de 130 da União Soviética (agora Rússia).

Quem está pagando pelo programa espacial da China?

A Administração Espacial Nacional da China foi criada em 2003 com um orçamento anual inicial de 2 bilhões de yuans (US$ 300 milhões).

No entanto, em 2016, a China abriu sua indústria espacial para empresas privadas, que agora estão investindo mais de 10 bilhões de yuans (US$ 1,5 bilhão) por ano, segundo a imprensa chinesa.

Por que a China está indo para o espaço?

No entanto, o professor Sa'id Mosteshar, diretor do Instituto de Política e Direito Espacial de Londres, da Universidade de Londres, no Reino Unido, afirma que provavelmente não compensaria para a China enviar repetidas missões de mineração à Lua.