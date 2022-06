'Não vou mergulhar por você': policiais são afastados por negar ajuda a sem-teto que se afogava

7 junho 2022, 14:16 -03

Imagens obtidas com a câmera aclopada ao corpo dos policiais mostram os oficiais interagindo com Sean Bickings antes de ele entrar no lago Tempe Town

Três policiais no Estado americano do Arizona foram afastados depois de negarem socorro a um sem-teto que se afogou no mês passado.

No entanto, as imagens da polícia mostraram que, enquanto os policiais verificavam os nomes do casal em busca de mandados de prisão pendentes, Bickings escalou uma cerca de metal que dividia o calçadão do lago e entrou na água.