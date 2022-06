'Nada para me desculpar': Merkel defende ligação com Putin e veto à Ucrânia na Otan

Merkel deu entrevista na terça-feira pela primeira vez desde que deixou o cargo, no ano passado

Em sua primeira grande entrevista desde que deixou o cargo, a ex-chanceler alemã Angela Merkel defendeu sua atuação no cargo em relação ao presidente russo Vladimir Putin.

Merkel disse que "não tem nenhum motivo para se desculpar" por sua resposta à anexação da Crimeia da Ucrânia pela Rússia em 2014, quando apoiou as sanções contra os russos.

Ela também defendeu sua oposição à adesão da Ucrânia à Otan. Merkel tem sido acusada por alguns críticos de deixar a Alemanha vulnerável ao buscar relações comerciais com a Rússia.

Mas Merkel disse que a Europa e a Rússia são vizinhos que não podem ser ignorados. "Temos que encontrar uma maneira de coexistir apesar de todas as nossas diferenças", disse ela.

O gasoduto Nord Stream 2 vai da costa do Báltico da Rússia ao nordeste da Alemanha

Ela defendeu as sanções impostas à Rússia em resposta à anexação da Crimeia e o papel da Alemanha na manutenção do processo de paz de Minsk, que tinha como objetivo pôr fim aos combates no leste da Ucrânia em 2014-15.