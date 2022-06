Harvey Weinstein será indiciado por assédio sexual no Reino Unido; entenda

8 junho 2022, 15:10 -03

As acusações no Reino Unido

Quem é Harvey Weinstein?

Condenação anterior

O jornal The New York Times e a revista The New Yorker publicaram reportagens nas quais dezenas de mulheres acusavam o magnata de ter cometido crimes sexuais.