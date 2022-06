Por que nova lei que restringe venda de armas não deve entrar em vigor nos EUA

Protesto contra armas diante do Capitólio americano

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma série de medidas que regulamentam a venda de armas, mas que estão destinadas a serem derrubadas no Senado.

As novas medidas impediriam a venda de armas semiautomáticas para menores de 21 anos e proibiriam carregadores de grande capacidade.

Mas a oposição republicana no Senado deve derrubar o projeto de lei, apesar de o controle de armas ter voltado ao noticiário após uma série de assassinatos em massa nos EUA.

Horas antes da votação, os sobreviventes do massacre na escola de Uvalde deram depoimentos emocionados aos legisladores que levaram alguns às lágrimas. O tiroteio na escola primária na cidade texana deixou 21 mortos, incluindo 19 crianças.

O ataque de Uvalde e outros assassinatos em massa recentes desencadearam uma nova rodada de negociações sobre controle de armas no Senado dos EUA, mas os democratas precisam de pelo menos 10 republicanos para aprovar novas leis.

Os conservadores querem proteger o direito constitucional de portar armas e se opõem à limitação das vendas de fuzis de assalto como o usado no tiroteio em Uvalde.

'Direitos concedidos por Deus'

Na Câmara dos Deputados, o amplo pacote de legislação de quarta-feira (8/6), chamado de "Lei de Proteção às Nossas Crianças" pelos legisladores, foi aprovado por 223 a 204 votos, com apenas cinco republicanos se juntando aos democratas no apoio ao projeto.

No entanto, as medidas não podem virar lei sem aprovação no Senado.