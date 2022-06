James Webb: micrometeorito atinge telescópio espacial

Jonathan Amos

Correspondente de Ciência da BBC

Há 1 hora

Crédito, ESA Legenda da foto, O telescópio James Webb foi atingido cinco vezes, sendo a última a mais significativa

Um pequeno fragmento de rocha atingiu o espelho principal do novo telescópio espacial James Webb. O dano causado pelo micrometeorito do tamanho de um grão de poeira está tendo um efeito perceptível nos dados do instrumento, mas os cientistas não esperam que isso limite o desempenho geral da missão.

O James Webb foi lançado em dezembro de 2021 para substituir o revolucionário — mas já envelhecido — telescópio espacial Hubble.

Os astrônomos devem divulgar as primeiras imagens do cosmos no dia 12 de julho. A agência espacial americana (Nasa) disse que essas imagens não serão menos impressionantes por conta do incidente.

A colisão parece ter ocorrido, segundo os astrônomos, em algum momento entre os dias 23 e 25 de maio. Análises indicam que o segmento do espelho conhecido como C3 — um dos 18 ladrilhos de berílio — ouro que compõem o refletor primário de 6,5 metros de largura do telescópio — sofreu o impacto dessa micropartícula rochosa.

Incidentes previsíveis

A velocidade com que os objetos se movem no espaço significa que mesmo as menores partículas podem liberar muita energia ao colidir com outro objeto. O Webb foi atingido cinco vezes, sendo essa última a mais significativa.

O Webb tem um design aberto: seus espelhos não são protegidos por um tipo de defletor tubular visto em outros telescópios espaciais, como o Hubble. Em vez disso, os refletores ficam atrás de um protetor solar gigante que lhes permite manter temperaturas frias e estáveis ​​necessárias para detectar a luz infravermelha.

A chance de ele ser atingido por micrometeoritos foi antecipada e contingências foram incorporadas à escolha dos materiais, à construção dos componentes e aos diferentes modos de operação do telescópio.

"Sempre soubemos que o Webb teria que suportar o ambiente espacial, que inclui luz ultravioleta severa e partículas carregadas do Sol, raios cósmicos de fontes estranhas na galáxia e impactos ocasionais de micrometeoróides do nosso Sistema Solar", disse Paul Geithner, vice-gerente de projeto técnico do Goddard Space Flight Center da Nasa em Greenbelt, Maryland.

"Nós projetamos e construímos o Webb com uma margem de desempenho — óptica, térmica, elétrica e mecânica — para garantir que ele possa cumprir sua ambiciosa missão científica mesmo depois de muitos anos no espaço."

Os engenheiros irão ajustar a posição do segmento de espelho afetado para cancelar algumas das distorções causadas, mas não poderão eliminá-las completamente. O Webb está atualmente coletando observações do Universo, perto e longe, para demonstrar sua capacidade.

Os astrônomos apresentarão essas imagens ao mundo em julho de 2022. A longo prazo, os cientistas pretendem usar o Webb para tentar ver as primeiras estrelas que iluminaram o cosmos há mais de 13,5 bilhões de anos.

Eles também treinarão o grande "olho" do telescópio nas atmosferas de planetas distantes para ver se esses mundos podem ser habitáveis.

