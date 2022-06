Juíza autoriza hospital a desligar aparelhos de garoto em coma no Reino Unido

Hollie Dance, mãe do garoto, disse que estava "devastada" e que a família planejava entrar com um recurso judicial para que o tratamento de Archie prossiga.

Mãe critica decisão judicial

Em um comunicado divulgado após a determinação da juíza Arbuthnot, a mãe de Archie declarou estar "devastada e extremamente decepcionada com a decisão depois de semanas travando uma batalha legal, quando o meu desejo era estar ao lado da cama do meu filho."

"Ele não tem prazer com a vida e seu dano cerebral é irrecuperável", disse Arbuthnot. Segundo a decisão da magistrada baseada nos registros de ressonância magnética, a morte de Archie ocorreu no dia 31 de maio.

Alistair Chesser, diretor médico do grupo que administra o hospital, disse que seus pensamentos estão com a família de Archie e que está "garantindo que haja tempo para a família decidir se deseja apelar [na Justiça] antes que quaisquer alterações nos cuidados sejam feitas".

