Imigração: por que Reino Unido vai enviar solicitantes de asilo à força para Ruanda

Há 1 hora

Alguns solicitantes de asilo que atravessam o mar entre a França e a Inglaterra serão enviados para Ruanda, um país da África Centro-oriental, de acordo com os planos do governo britânico.

O que é o plano de asilo de Ruanda?

De onde vêm os solicitantes de asilo do Reino Unido?

Quantas pessoas estão sendo enviadas para Ruanda?

Mas uma fonte do Home Office (Ministério do Interior britânico, órgão responsável pela imigração) disse à BBC que as contestações judiciais sobre escravidão moderna e direitos humanos reduziram drasticamente o número de refugiados previstos para embarcar nesta terça-feira — originalmente seriam 37.

Qual é a ação judicial?

Segundo ele, os ativistas "querem ter uma abordagem completamente de portas abertas para a imigração" e era importante "deter as gangues criminosas" que traficam pessoas por meio do Canal em embarcações perigosas.

Quanto vai custar?

O Reino Unido está investindo 120 milhões de libras (R$ 743 milhões) no "desenvolvimento e crescimento econômico de Ruanda" como parte do acordo.

O Home Office afirmou que o programa de asilo do Reino Unido custa atualmente 1,5 bilhão de libras (R$ 9,3 bilhões) por ano, com mais de 4,7 milhões (29,1 milhões) gastos por dia em hotéis para acomodar migrantes sem-teto.

Comparações foram feitas com o sistema de transferência de refugiados da Austrália, cujo custo foi estimado em US$ 957 milhões (R$ 4,9 bilhões) em 2021-2022.

Como Ruanda acolhe refugiados?

Ruanda está adaptando albergues perto da capital, Kigali, para abrigar os migrantes do Reino Unido. Repórteres que visitaram as instalações dizem que elas são básicas.

Como é a vida em Ruanda?

No entanto, Ruanda continua sendo um dos países mais pobres do mundo, ocupando o 165º lugar em renda média per capita. Cerca de 70% dos 13 milhões de habitantes do país vivem apenas com o básico, como agricultura de subsistência (quando o agricultor produz alimentos para garantir sua sobrevivência, a da sua família e a da comunidade em que está inserido).