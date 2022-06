Justin Bieber: como é viver com Síndrome de Ramsay Hunt?

Crédito, Nicoya Rescorla Legenda da foto, Apesar da medicação, Nicoya Rescorla sente dores todos os dias.

Justin Bieber revelou recentemente aos seus fãs que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt (SRH).

Em um vídeo postado nas redes sociais, o cantor canadense comentou que essa condição o obrigou a cancelar os próximos shows.

A síndrome de Ramsay Hunt ocorre quando um surto de herpes zóster, doença relacionada ao vírus varicela-zóster, o mesmo causador da catapora, afeta um nervo do rosto perto das orelhas, causando paralisia em partes da face.

Nicoya Rescorla, uma jovem britânica de 28 anos que vive no condado da Cornualha, no sudoeste do Reino Unido, sofre da mesma condição — algo que, segundo o relato dela, "rouba sua independência".

"A dor tem sido excruciante, debilitante", disse ao programa Newsbeat da BBC Radio 1.

No caso de Rescorla, a síndrome começou a se manifestar em outubro de 2020. Ela contou que tudo começou com dores no pescoço, antes do aparecimento da paralisia.

Depois disso, passou a sentir uma série de outros sintomas.

"A vertigem e a falta de equilíbrio realmente me derrubaram", acrescentou.

'Isolada no corpo e na mente'

A síndrome de Ramsay Hunt não pode ser passada de uma pessoa para outra, mas é uma complicação de uma doença transmissível.

A condição está relacionada ao vírus varicela-zóster, que causa a catapora, quadro muito comum na infância.

Após a infecção inicial, esse vírus fica "escondido" no corpo por décadas — em algumas pessoas, ele se manifesta novamente e provoca o herpes zóster (ou cobreiro), cujos sintomas incluem aparecimento de bolhas, irritações na pele e dor. Geralmente, esses incômodos aparecem numa parte específica do corpo, como as costas ou o rosto.

De acordo com a organização sem fins lucrativos Facial Palsy UK, do Reino Unido, a reativação do vírus da catapora acontece após alguma falha do sistema imunológico, que não consegue mais manter o patógeno sob controle.

A instituição ainda observa que o estresse geralmente é um gatilho para o ressurgimento do quadro, pois pode enfraquecer as defesas do corpo.

Rescorla diz que a síndrome também afetou a saúde mental.

"Ela (síndrome) me isolou muito, tanto física quanto mentalmente, porque não posso sair quando quero e dependo do meu marido ou da minha mãe".

"Isso me atingiu muito com relação à saúde mental. Hoje, sou uma pessoa completamente diferente do que era há 20 meses."

Embora tenham se passado quase dois anos desde que ela desenvolveu a síndrome de Ramsay Hunt, Rescorla diz que ainda sente dores todos os dias, apesar da medicação.

"Meu rosto não se recuperou totalmente, e provavelmente não vai mais."

Mas ela espera que o equilíbrio e a vertigem melhorem aos poucos.

Aumentar a consciência sobre o problema

Justin Bieber descreveu a situação que está vivendo como "bastante séria".

Rescorla diz que ter uma pessoa famosa falando sobre a condição é muito importante para outras indivíduos que sofrem do mesmo problema.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Bieber cancelou os próximos shows por causa da síndrome

"Essa é uma coisa poderosa para pessoas como eu e tantas outras que sofrem da síndrome de Ramsay Hunt."

"Eu nunca pensei que ouviria sobre isso na televisão."

Rescorla também acha que é vital aumentar a conscientização a respeito do quadro, pois há muita desinformação circulando.

Nas redes sociais, por exemplo, há postagens sem base científica que ligam a síndrome de Ramsay Hunt à vacina contra a covid-19.

Apesar dessas especulações, não há evidências que mostrem uma conexão entre as duas coisas.

