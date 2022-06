Ex-guerrilheiro vence eleição na Colômbia e será primeiro presidente de esquerda do país

Há 1 hora

Ex-combatente do grupo armado M-19, atuante durante a década de 1980, ele se torna o primeiro presidente de esquerda do país.

Petro já havia alcançado votação expressiva no primeiro turno - 8,5 milhões, 40,34% do total de votos válidos, percentual histórico para um candidato de esquerda.

Com ele, também foi eleita a primeira vice-presidente negra do país, Francia Márquez .

Com 77 anos, Hernández foi prefeito da cidade de Bucaramanga e, durante a campanha, chegou a ser comparado com uma espécie de "Trump colombiano" por analistas.

As razões que explicam a vitória de Petro

Terceiro, a crise da classe política. Como nunca antes, os colombianos concordaram em tirar "os mesmos de sempre" do poder, atualmente nas mãos do impopular Iván Duque. Com Álvaro Uribe legalmente questionado, a centro-direita ficou dividida e desacreditada.

O que propõe o presidente eleito

Petro conseguiu neste domingo superar ainda o que muitos descreveram como "Petrofobia", o medo de parte do eleitorado de suas propostas mais ambiciosas e de sua participação no grupo guerrilheiro M-19 décadas atrás, pelo qual foi preso por posse de armas.

Algumas de suas propostas podem mexer com a ordem neoliberal tradicional do país, como uma reforma tributária que muitos especialistas consideram essencial de uma forma ou de outra; ou a transição para o fim do extrativismo de petróleo, principal fonte de arrecadação do Estado por meio das exportações.