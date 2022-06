Jornalista russo leiloa prêmio Nobel da Paz por US$ 103mi e diz que doará dinheiro a refugiados ucranianos

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Dmitry Muratov recebeu o prêmio nobel da paz em 2021 por sua defesa da liberdade de expressão na Rússia

O editor-chefe russo do jornal independente Novaya Gazeta leiloou sua medalha do Prêmio Nobel da Paz por US$ 103,5 milhões.

Muratov foi copremiado com o prêmio da paz em 2021 por defender a liberdade de expressão na Rússia.

Depois de ganhar o prêmio , ele decidiu inicialmente doar o montante de US$ 500 mil dólares para a caridade, mas depois optou por leiloar o próprio prêmio em si.

Os lances para a medalha de ouro de 23 quilates começaram online no início deste mês e, até ontem, mal haviam chegado a meio milhão de dólares. O leilão, no entanto, tomou um rumo surpreendente e acabou arrecadando mais de 103 milhões de dólares. A Heritage Auctions, que realizou a venda em Nova York, não revelou quem foi o dono do lance vencedor.

O valor, segundo Muratov, será doado ao Unicef para ajudar crianças deslocadas pela guerra na Ucrânia. A Organização das Nações Unidas estima que mais de 7 milhões de pessoas tenham deixado o país nos últimos 4 meses.

Antes do leilão, Muratov descreveu a medida como um "ato de solidariedade"' com os milhões de ucranianos que foram deslocados pela invasão da Rússia. E pediu que outros cidadãos russos vendessem suas lembranças pessoais para ajudar a mitigar a crise no país vizinho. Muratov contou ter mantido um cópia de sua medalha — feita em chocolate.

A Novaya Gazeta suspendeu suas operações em março de 2022, logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A suspensão foi necessária depois que Moscou determinou que qualquer pessoa que descrevesse as ações da Rússia na Ucrânia como uma "guerra" enfrentaria multas pesadas ou fechamentos. O Kremlin chama o conflito de "operação militar especial".

Em abril, Muratov foi atacado com tinta vermelha misturada com acetona a bordo de um trem na Rússia. O agressor gritou: "Muratov, isto é pelos nossos meninos", disse ele, em uma provável referência ao Exército russo.

Crédito, DMITRY MURATOV Legenda da foto, Em abril, Muratov sofreu um ataque dentro de um trem que partiu de Moscou para a cidade de Samara

Muratov é um dos jornalistas fundadores da Novaya Gazeta, em 1993, após a queda da União Soviética.

Desde 2000, seis jornalistas do jornal e colaboradores foram mortos em conexão com seu trabalho, incluindo a repórter investigativa Anna Politkovskaya.

"A mensagem mais importante hoje é que as pessoas entendam que há uma guerra acontecendo e precisamos ajudar as pessoas que mais sofrem", disse Muratov em um vídeo divulgado pela Heritage Auctions.

Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com a jornalista Maria Ressa, que cofundou o site de notícias online Rappler, nas Filipinas.

Ressa e Muratov são conhecidos por publicar investigações que incomodaram os líderes de seus países e se tornaram símbolos da luta pela liberdade de imprensa.

