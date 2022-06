Após investigação da BBC, chinês é preso acusado de espalhar vídeos racistas com crianças africanas

Há 1 hora

A polícia prendeu um cinegrafista chinês sob acusação de racismo e exploração de crianças do Maláui, no sudeste da África. Lu Ke morava no país quando o programa Africa Eye da BBC revelou que ele usava crianças locais para vídeos de felicitações personalizados, muitos com conteúdo racista em um idioma que elas não entendem.

'Sou um monstro negro', repetem as crianças no vídeo

Em uma das conversas gravadas com a câmera escondida, ele aparece se gabando de gravar mais de 380 vídeos em um único dia, algo que representaria um rendimento de pelo menos US$ 11 mil em menos de 24 horas.

Quando o caso veio à tona, um diplomata chinês de alto escalão, Wu Peng, disse ter discutido o assunto com colegas do Maláui, reforçando que a China era contrária a qualquer tipo de discriminação e informando que o país estava tomando providências para derrubar esse tipo de conteúdo das redes sociais.

As pistas que levaram ao responsável pelos vídeos

Após meses de investigações meticulosas e análises forenses do vídeo, os repórteres Runako Celina e Henry Mhango, da equipe do programa de TV Africa Eye, da BBC, conseguiram encontrar algumas respostas para tentar revelar a história por trás da gravação.

Por meio de elementos geográficos, topográficos e de sinalização, os especialistas (com apoio do repórter investigativo Henry Mhango) conseguiram identificar que o vídeo do QI havia sido gravado em uma pequena cidade rural do Maláui, no sudeste da África.