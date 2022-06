Terremoto no Afeganistão deixa centenas de mortos: o que se sabe até agora

Um forte terremoto matou ao menos 920 pessoas e feriu outras 600 no Afeganistão, segundo informações do Talebã, grupo que comanda o país há quase um ano .

As autoridades têm usado helicópteros em áreas remotas do Afeganistão para transferir feridos para os hospitais mais próximos.

O Talebã pediu às organizações de ajuda humanitária que sigam para as áreas afetadas na região leste do Afeganistão.

Tremores foram sentidos a mais de 500 quilômetros do Afeganistão, no Paquistão e na Índia. Abalos também foram sentidos na capital do país, Cabul, e em Islamabad, capital do Paquistão.