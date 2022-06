O condenado à morte nos EUA que ganhou na Justiça direito de ser fuzilado

Michael Nance, um homem de 61 anos que foi condenado à morte em 2002, havia entrado na Justiça com o pedido para ser fuzilado. Ainda não há data de execução.

Por cinco votos a quatro, a Suprema Corte concedeu seu pedido que contesta o protocolo da Geórgia com base na lei federal de direitos civis.

O tribunal superior aceitou o argumento de que os presos no corredor da morte têm o direito de serem executados por qualquer método que seja válido em um Estado diferente daquele em que foram sentenciados. Isso abre caminho para que outros presos no corredor da morte nos EUA entrem com ações semelhantes.