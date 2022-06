Roe x Wade: o que muda com decisão da Suprema Corte dos EUA sobre aborto?

Há 1 hora

O aborto foi legalizado nos Estados Unidos após uma decisão histórica em 1973 no caso "Roe x Wade".

Agora, a Suprema Corte - o órgão jurídico mais importante do país - anulou esse direito.

O que foi o caso 'Roe x Wade'?

Em 1969, uma mulher solteira de 25 anos, Norma McCorvey, usando o pseudônimo "Jane Roe", desafiou as leis de aborto no Texas.

Fim do Matérias recomendadas

Defendendo a lei antiaborto estava Henry Wade - o promotor público do Condado de Dallas -, daí o nome "Roe versus Wade".

McCorvey estava grávida de seu terceiro filho quando entrou com a ação na Justiça. Ela alegou que havia sido estuprada. Mas a decisão foi desfavorável, e ela foi forçada a dar à luz.

Em 1973, seu recurso chegou à Suprema Corte, onde seu caso foi examinado junto com o de uma mulher de 20 anos da Geórgia, Sandra Bensing.

O argumento foi de que as leis de aborto do Texas e da Geórgia contrariavam a Constituição porque infringiam o direito da mulher à privacidade.

Como 'Roe x Wade' mudou os direitos das mulheres?

A partir do caso, foi criado um sistema baseado em trimestres no qual:

Também foi estabelecido que, no último trimestre, uma mulher podia obter um aborto, apesar de qualquer proibição legal, se os médicos atestassem ser necessário para salvar sua vida ou por questões de saúde.

Como 'Roe x Wade' foi derrubado?

A Suprema Corte decidiu a favor da proibição do aborto no Mississippi após 15 semanas de gestação.

Ao fazê-lo, acabou efetivamente com o direito constitucional ao aborto para milhões de americanas, porque Estados poderão agora proibir o procedimento novamente.

Treze já aprovaram as chamadas "leis de gatilho", que automaticamente tornarão ilegal o aborto após a decisão da Suprema Corte. Vários outros provavelmente aprovarão restrições rapidamente.

Um rascunho de um parecer de um deles, o juiz Samuel Alito, vazou em maio de 2022. No documento, Alito escreveu que decisão em "Roe x Wade" havia sido "extremamente errada".

Que restrições ao aborto já haviam sido introduzidas?

Fim do Podcast

O maior impacto veio da decisão do tribunal no caso "Planned Parenthood x Casey", em 1992.

Apesar de ter mantido a decisão de "Roe x Wade", estabeleceu que Estados podem restringir abortos mesmo no primeiro trimestre por razões não médicas.

Como resultado, muitos Estados agora têm restrições, como exigências de que mulheres grávidas jovens envolvam seus pais ou um juiz na decisão do aborto.

De acordo com o movimento pró-aborto, as mulheres pobres serão as mais penalizadas por essas restrições.