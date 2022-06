Ghislaine Maxwell é condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual

Patrick Jackson

BBC News

28 junho 2022

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell em 2005

Ghislaine Maxwell, ex-socialite britânica, foi condenada a 20 anos de prisão nos EUA por ajudar o ex-financista Jeffrey Epstein a abusar de meninas.

Maxwell, de 60 anos, foi condenada em dezembro por recrutar e traficar quatro adolescentes para que Epstein, que foi seu namorado, cometesse abuso sexual com as jovens.

Uma de suas acusadoras disse do lado de fora do tribunal em Nova York que ela deveria ficar na prisão pelo resto de sua vida.

Epstein se matou em uma cela de Manhattan em 2019. Ele estava aguardando seu próprio julgamento por tráfico sexual.

Os crimes de Ghislaine Maxwell ocorreram ao longo de uma década, entre 1994 e 2004.

Ao pronunciar a sentença, a juíza Alison J. Nathan disse que a conduta de Maxwell foi "hedionda e predatória".

"Maxwell trabalhou com Epstein para selecionar vítimas jovens que eram vulneráveis e desempenhavam um papel fundamental na facilitação do abuso sexual", acrescentou.

Ela disse que o caso exigia uma "sentença muito significativa" e que queria enviar uma "mensagem inequívoca" de que tais crimes seriam punidos.

Além da prisão, o juiz impôs uma multa de £ 610.000 (quase quatro milhões de reais).

Maxwell, cujos advogados haviam pedido uma sentença de menos de cinco anos, olhou para frente e não mostrou nenhuma emoção quando a sentença foi proferida em frente a uma galeria pública lotada.

Antes, ela se desculpou com suas vítimas. Ela disse que simpatizava com elas e conhecer Epstein foi "o maior arrependimento" de sua vida.

"Minha associação com Epstein vai me manchar permanentemente", disse ela, acrescentando que esperava que sua sentença de prisão permitisse às vítimas "paz e finalidade".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Um esboço do tribunal mostra Ghislaine Maxwell chegando algemada

Maxwell está sob custódia desde sua prisão em julho de 2020, e fica na prisão 'Metropolitan Detention Center do Brooklyn', onde ela se queixou do fedor de esgoto bruto em sua cela.

O caso contra a ex-socialite britânica tem sido um dos mais importantes desde o surgimento do movimento #MeToo, que encorajou as mulheres a falar sobre abuso sexual.

O juiz permitiu que quatro mulheres falassem na audiência de terça-feira, além de permitir que uma declaração da vítima Virginia Giuffre fosse lida por seu advogado em sua ausência.

Annie Farmer, a única vítima da acusação a depor em seu nome completo durante o julgamento, foi a primeira a falar.

Maxwell optou por não olhar para a Farmer ao longo de sua declaração - mantendo um olhar fixo para a frente e ocasionalmente bebendo água.

Farmer teve que fazer uma pausa no meio de seu discurso para conter suas emoções, mas continuou a ler sua declaração ao tribunal na íntegra.

Sarah Ransome, que não testemunhou no julgamento, mas deu uma declaração de impacto, falou fora do tribunal ao lado da também acusadora Elizabeth Stein.

Crédito, EPA Legenda da foto, Sarah Ransome (D) e Elizabeth Stein, supostas vítimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein, estavam no tribunal

"Ghislaine deve morrer na prisão porque eu estive no inferno e voltei nos últimos dezessete anos", disse Ransome.

"Eu tinha 10 anos quando Liz Stein estava sendo traficada. Eu tinha 10. É por quanto tempo essa rede de tráfico sexual existe. não deveria ter sido tão difícil."

Durante o julgamento, Farmer e três outras mulheres, identificadas no tribunal apenas por seus primeiros nomes ou pseudônimos para proteger sua privacidade, testemunharam que foram abusadas quando menores nas casas de Epstein na Flórida, Nova York, Novo México e Ilhas Virgens, arquipélago localizado no Caribe.

Elas contaram como Maxwell as convenceu a fazer massagens em Epstein que se tornaram sexuais, atraindo-os com presentes e promessas sobre como Epstein poderia usar seu dinheiro e conexões para ajudá-las.

Os advogados de Maxwell tentaram retratar sua cliente como uma influência positiva para outras mulheres na prisão, oferecendo-se para ensiná-las a praticar ioga e ajudá-las a aprender inglês.

Os crimes de Epstein, que se misturou com algumas das pessoas mais famosas do mundo, foram relatados vez na imprensa pela primeira em 2005, e ele cumpriu pena na Flórida em 2008-09 sob a acusação estadual de procurar uma menor de idade para prostituição.

Após vários processos, ele foi preso novamente em 2019 em um caso federal em Nova York.

Pelo menos oito mulheres escreveram cartas ao juiz descrevendo como haviam sofrido.

As vítimas falam de sua dor

Em sua declaração escrita sobre o impacto como vítima, Farmer disse: "Por muito tempo, eu queria apagar da minha mente os crimes que Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein cometeram contra mim e fingir que eles não tinham acontecido."

"Além da minha descrição inicial para o meu namorado e família do que aconteceu quando eu estava com eles no Novo México, eu não falei sobre isso por anos. Era o tipo de memória sombria que parece mais seguro manter trancado, então eu fiz o melhor que pude, mas o mundo não colaborou com essa estratégia."

Crédito, Reuters Legenda da foto, Annie Farmer (à esquerda) chega ao tribunal com seu advogado

"Algo trazia à mente essa experiência e meu corpo respondia com uma dor de estômago e tremores físicos. Eu me sentia irritada, tinha dificuldade em me concentrar e me sentia desorientada... Um dos impactos mais dolorosos e contínuos do abuso de Maxwell e Epstein foi a perda de confiança em mim mesmo, minhas percepções e meus instintos."

Virginia Giuffre escreveu: "Ghislaine, há 22 anos, no verão de 2000, você me viu no Mar-a-Lago Hotel, na Flórida, e fez uma escolha. Você escolheu me seguir e me procurar para Jeffrey Epstein."

"Apenas horas depois, você e ele abusaram de mim juntos pela primeira vez. Juntos, vocês me prejudicaram fisicamente, mentalmente, sexualmente e emocionalmente. Juntos, vocês fizeram coisas impensáveis que ainda têm um impacto corrosivo em mim até hoje..."

"Quero ser clara sobre uma coisa: sem dúvida, Jeffrey Epstein era um pedófilo terrível. Mas eu nunca teria conhecido Jeffrey Epstein se não fosse por você. Para mim e para tantas outras, você abriu a porta para o inferno. E então, Ghislaine, como um lobo em pele de cordeiro, você usou sua feminilidade para nos trair e nos conduziu a tudo isso."

"Quando você fez isso, Ghislaine, você mudou o curso de nossas vidas para sempre. Você brincou que era como uma nova mãe para nós."

Uma mulher referida no tribunal como "Kate" escreveu em sua declaração: "As consequências do que Ghislaine Maxwell fez foram de grande alcance para mim.

"Lutei e acabei triunfando com o transtorno por uso de substâncias. Sofri ataques de pânico e terrores noturnos, com os quais ainda sofro. Sofri de baixa autoestima, perdi oportunidades de carreira. Lutei muito por me sentir incapaz de confiar em meus próprios instintos na escolha de relacionamentos românticos."

"Tive dificuldade em identificar pessoas ou situações perigosas... O que aconteceu comigo naquela idade mudou drasticamente o curso da minha vida para sempre."

Outra acusadora, Juliette Bryant, escreveu que nunca mais se sentiu bem desde o dia em que Maxwell e Epstein "colocaram as mãos" nela.

"Pensar neles ainda me dá frequentes ataques de pânico e terrores noturnos", disse ela. "Todas as vítimas, inclusive eu, são eternamente gratas por todos que ajudaram a expor esses criminosos".

