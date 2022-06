Príncipe Charles 'aceitou mala com 1 milhão de euros', diz jornal britânico

Há 23 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Assessoria de imprensa de Charles informou que doações do xeque Hamad bin Jassim, ex-primeiro-ministro do Catar, foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe e "todos os processos adequados foram seguidos"

O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, aceitou uma mala contendo 1 milhão de euros (R$ 5,54 milhões) em dinheiro de um ex-primeiro-ministro do Catar, informou o jornal Sunday Times neste domingo (26/6).

Segundo o diário, essa foi uma das três doações em dinheiro do xeque Hamad bin Jassim. Juntas, elas totalizaram 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões).

A assessoria de imprensa de Charles informou que as doações do xeque foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe e todos os "processos adequados foram seguidos".

Não há nenhuma indicação de que os pagamentos foram ilegais.

Segundo o Sunday Times, o príncipe Charles recebeu pessoalmente as três doações em dinheiro do ex-primeiro-ministro entre 2011 e 2015.

Em uma ocasião, diz o diário, o dinheiro foi entregue em uma bolsa em uma reunião na Clarence House, a residência oficial do herdeiro do trono britânico. Em outra, o dinheiro estava contido em sacolas da loja de departamentos Fortnum and Mason, acrescentou o jornal.

"As doações de caridade recebidas do xeque Hamad bin Jassim foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe, que realizou a governança apropriada e nos garantiu que todos os processos adequados foram seguidos", informou a assessoria de imprensa de Charles por meio de um comunicado.

O dinheiro foi recebeido pelo Prince of Wales's Charitable Fund, instituição de caridade de Charles, cuja diretriz é "transformar vidas e construir comunidades sustentáveis". O fundo concede doações a boas causas em áreas como preservação, educação, saúde e inclusão social.

A entidade disse ao Sunday Times que seus administradores concluíram que o doador era legítimo e que seus auditores haviam aprovado a doação.

Doações para ONGs mantidas pelo príncipe Charles estão sob escrutínio nos últimos meses após alegações de que uma delas ofereceu ajuda a um doador saudita para ele pudesse obter cidadania bem como uma condecoração do Reino Unido.

A Polícia Metropolitana informou no início deste ano que está investigando as alegações.

A fundação estaria oferecendo "cooperação total" com as autoridades, e a Clarence House disse que o príncipe Charles não tinha conhecimento da suposta oferta de condecorações ou cidadania com base em doação para suas instituições de caridade.

Michael Fawcett, ex-manobrista do príncipe e executivo-chefe da fundação, renunciou em novembro, enquanto a instituição de caridade investigava as acusações.

Investigadores descobriram que ele combinou com outras pessoas a concessão de uma condecoração honorária para o empresário bilionário Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, que nega qualquer irregularidade.

Mas a polícia concluiu que não havia evidências de que os administradores da fundação estivessem cientes do que aconteceu.

