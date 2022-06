O que se sabe de queda de arquibancada em tourada que matou 4 e deixou centenas feridos na Colômbia

Há 1 hora

Registros do incidente mostram momento em que arquibancada desabou

Ao menos quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou durante uma tourada no centro da Colômbia, informou a mídia local.

Registros do incidente mostram quando a arquibancada de madeira cheia de espectadores caiu em um estádio no município de El Espinal, no departamento de Tolima. Pessoas são vistas fugindo em pânico.