Fuga de Alcatraz: 3 perguntas ainda sem resposta após 60 anos

Em 1934, a prisão modelo dos Estados Unidos foi instalada em uma pequena ilha no Pacífico Norte.

Era tão isolada que seria impossível que os detentos cruzassem as águas da Baía de São Francisco e sobrevivessem a uma tentativa de fuga.

No entanto, John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris se arriscaram para fugir na noite de 11 de junho de 1962.

Eles usaram cabelo, papel higiênico e sabão para fazer cabeças de bonecos, que cobriram com cobertores para fingir que estavam dormindo. E então fugiram por um túnel que cavaram usando colheres durante meses, a partir das celas deles.

Os presos fizeram um bote inflável com capas de chuva e pularam na água em algum momento entre 20h e 2h, de acordo com documentos do FBI.