Ataque russo atinge shopping lotado na Ucrânia, diz Zelensky

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas no ataque a um shopping em Kremenchuk, na Ucrânia, na segunda-feira (27/06), de acordo com Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.