Mais de 40 corpos são encontrados em caminhão abandonado no Texas

Imagens postadas nas redes sociais mostram viaturas e equipes de emergência em volta de um caminhão grande. De acordo com o canal de TV KSAT, o veículo foi descoberto próximo a trilhos de trem na região de Southwest Side em San Antonio. Esta cidade fica a cerca de 250 km da fronteira entre Estados Unidos e México.O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que o cônsul do país estava a caminho do local, mas acrescentou que as nacionalidades das vítimas ainda são desconhecidas.