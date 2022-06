Tragédia no Texas: caminhões e outros métodos perigosos usados por migrantes para entrar nos EUA

Há 8 minutos

Aqueles com menos recursos são os que fazem uma viagem mais arriscada, embarcando em caminhões de carga para percorrer centenas de quilômetros em condições desumanas.

Tragicamente, em algumas ocasiões, esse tipo de viagem — várias horas em um lugar lotado, sem ventilação ou água — leva à morte, como aconteceu na segunda-feira (27/6) perto de San Antonio, no Texas, onde mais de 50 migrantes morreram dentro de um caminhão.

"Existe toda uma cadeia na economia do contrabando de imigrantes. As pessoas que viajam deste jeito [em caminhões] são as que estão pagando o menor valor pedido pelos contrabandistas", explica Gabriella Sánchez, pesquisadora de contrabando de pessoas em fronteiras da Universidade de Massachusetts em Lowell, nos EUA.