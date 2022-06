Colômbia pós-Farc: 5 questões sobre Comissão da Verdade

Suas palavras nesta terça-feira (28/6) foram ouvidas por centenas de pessoas em um teatro na capital Bogotá e por milhares de outras que acompanharam a transmissão ao vivo da entrega do histórico relatório final da Comissão da Verdade.

O relatório, intitulado "Há futuro se houver verdade", é resultado de uma investigação que começou em 2018 e para a qual foram realizadas mais de 14 mil entrevistas com 27 mil pessoas na Colômbia e em 23 outros países.

1. O que é a CEV e o que ela entregou?

A Comissão da Verdade é uma instituição autônoma, embora vinculada à Jurisdição Especial para a Paz, que foi criada como resultado do acordo de paz assinado com as Farc em 2016.