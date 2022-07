3 chaves da nova estratégia da Otan para enfrentar Rússia e China

Há 1 hora

Presidente dos EUA, Joe Biden, em entrevista coletiva no último dia da cúpula da Otan em Madri

Maior presença militar dos Estados Unidos no Leste da Europa e maior ajuda militar à Ucrânia — com envio de combustível, suprimentos médicos, coletes à prova de balas e sistemas antidrones.

Esses foram alguns anúncios da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em seu novo plano de resposta à invasão russa da Ucrânia, depois de uma cúpula de dois dias encerrada na quinta-feira (30/6) em Madri, na Espanha.

A aliança militar ocidental também atualizou seu "conceito estratégico", um documento que define sua estratégia militar e de segurança para os próximos dez anos, detalhando as ameaças que as democracias ocidentais enfrentam e explicando como pretende lidar com elas.