Guerra na Ucrânia: quantas pessoas já morreram no conflito

Há 42 minutos

Mais quatro foram mortos quando as forças russas abriram fogo em Sadivska, na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

Mortes como a deles representam mais de um terço das registradas na Ucrânia desde 24 de fevereiro, de acordo com a análise da BBC News sobre dados do Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) — um grupo sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos que registra violência política.