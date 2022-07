Drones submarinos usados para transporte de drogas são apreendidos na Espanha

Há 52 minutos

Equipados com sistemas de navegação GPS, os veículos poderiam ser operados por traficantes de drogas a partir de qualquer lugar do mundo usando um dispositivo de internet tão simples quanto um tablet.

De acordo com a agência de notícias EFE, os investigadores descobriram 13 tipos diferentes de veículos — incluindo reboques com "fundo duplo" oculto, capazes de transportar até 800 kg de carga.

A Espanha tornou-se um ponto-chave de entrada de drogas na Europa por causa de sua proximidade com o Marrocos — um grande produtor de maconha — e seus laços estreitos com ex-colônias na América do Sul, onde grande parte da cocaína do mundo é produzida.