Como a China conseguiu cortar pela metade a poluição do ar em 7 anos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estátua de panda em Pequim em um dia limpo e num dia poluído em 2017

Fotografias em que uma densa camada de poluição não deixa ver o Sol em plena luz do dia eram comuns na China na última década. Não mais.

O país reduziu em 40% a quantidade de partículas nocivas no ar entre 2013 e 2020, segundo o relatório apresentado em junho pelo Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago (EPIC, na sigla em inglês), nos EUA, que realiza medições por satélite.

É a maior redução da poluição do meio ambiente em um país em um período tão curto de tempo.

Na verdade, os Estados Unidos levaram três décadas para atingir um objetivo semelhante desde a histórica Lei do Ar Limpo de 1970.

Como a China conseguiu fazer isso em tão pouco tempo?

Para responder a esta pergunta, primeiro temos que voltar a 2013, quando a poluição do ar no país asiático atingia níveis extremos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Esta fotografia de 2013 mostra a poluição extrema na cidade de Harbin (no nordeste), uma das mais poluídas da China

Naquele ano, a China registrou uma média de 52,4 microgramas (µg) por metro cúbico (m3) de partículas poluentes PM2,5 — dez vezes mais do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) hoje.

As partículas finas PM2,5, provenientes da combustão de resíduos e combustíveis fósseis, são muito prejudiciais à saúde devido à sua alta capacidade de penetração nas vias respiratórias.

"Naquele momento, Pequim vivia o que chamamos de airpocalipsis (algo como "apocalipse do ar"), com eventos de poluição extrema que conscientizaram as pessoas sobre o problema", explica Christa Hasenkopf, diretora de programas de qualidade do ar do EPIC e coautora do estudo, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Assim era a Cidade Proibida de Pequim em 2013, em um dia de forte poluição

Diante da gravidade da situação, o governo chinês declarou guerra à poluição do ar.

No final de 2013, ativou o Plano de Ação Nacional da Qualidade do Ar para reduzir a poluição em um período de quatro anos, com um generoso orçamento de US$ 270 bilhões (R$ 1,4 trilhão em valores atuais), aos quais se somaram outros US$ 120 bilhões de financiamento de Pequim.

A batalha contra o carvão

Este plano estabeleceu metas específicas para reduzir a poluição em 35% nos quatro anos seguintes.

E o inimigo número um foi justamente o mineral que possibilitou a rápida industrialização da China desde o último quarto do século 20 e se converteu na principal fonte de energia do país: o carvão.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Pequim em 1982, em pleno início da fase de modernização

O governo proibiu a construção de novas usinas de carvão nas cidades e regiões mais poluídas e forçou as existentes a reduzir as emissões ou mudar para gás natural.

Só em 2017, foram fechadas 27 minas de carvão na província de Shanxi, a maior produtora deste mineral na China.

Em janeiro de 2018, a última usina de carvão em Pequim foi fechada, enquanto o governo chinês cancelou planos de construir outras 103 usinas.

Embora o carvão continue sendo a principal fonte de eletricidade da China, passou de 67,4% da produção total em 2013 para 56,8% em 2020, segundo dados oficiais do país.

Para compensar a descarbonização, o governo chinês também aumentou a geração de energia a partir de fontes renováveis.

E fez isso ao ponto de que em 2017 as energias renováveis ​​representavam um quarto da geração total de eletricidade do país, superando inclusive os Estados Unidos, onde o percentual foi de 18% no mesmo ano.

Também promoveu ativamente a energia nuclear: entre 2016 e 2020 dobrou sua capacidade para 47 GW, com 20 novas usinas — e até 2035 planeja alcançar 180 gigawatts, quase o dobro da capacidade atual dos Estados Unidos.

Restrições a automóveis

Outra medida foi reduzir a capacidade de produção de ferro e aço do setor: apenas entre 2016 e 2017, diminuiu 115 milhões de toneladas.

E, claro, colocou os holofotes sobre os veículos com motor de combustão.

Em Pequim, Xangai, Guangzhou e outras grandes cidades, o número de carros em circulação foi restringido com cotas diárias, e o número de novas placas por ano também foi limitado.

Crédito, Getty Images

Isso não impediu que os automóveis em atividade na China passassem de 126 milhões em 2013 para 273 milhões em 2020, segundo dados oficiais.

Claro, com menos emissões: o governo endureceu as normas e, no fim de 2017, suspendeu a produção de 553 modelos de veículos nacionais e estrangeiros que poluíam demais.

Ênfase nas principais cidades

"Estimamos que a China como um todo ganhará 2 anos em sua expectativa média de vida se os cidadãos continuarem respirando um ar mais limpo em relação aos níveis de 2013", indicou a diretora de programas de qualidade do ar do EPIC.

Hasenkopf destaca que a maioria das principais cidades do país conseguiu reduzir sua poluição mais do que a média nacional de 40% entre 2013 e 2020.

Em Xangai, as partículas diminuíram 44%, em Guangzhou 50%, em Shenzhen 49% e em Pequim 56%.

"Os cidadãos das quatro cidades respiram um ar significativamente mais puro", afirma.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Praça da Paz Celestial, em Pequim, em um dia ensolarado em 2021

Mais planos

O programa de quatro anos de 2013 foi seguido por mais dois planos trienais para combater a poluição do ar, um em 2018 e outro em 2020, que endureceram ainda mais as medidas de controle das emissões.

Por outro lado, as restrições e confinamentos em decorrência da pandemia de covid-19 reduziram a atividade industrial e os transportes, o que se traduziu em uma diminuição da poluição.

Questionada se isso pode ter influenciado o resultado do estudo, Hasenkopf respondeu que o impacto da pandemia não havia sido avaliado de forma específica.

Ela assegurou, no entanto, que "os dados para 2020 na China parecem se enquadrar, no geral, em uma tendência constante de diminuição dos níveis de poluição desde 2014", minimizando o fator covid.

A China comparada ao mundo

No entanto, nem tudo que reluz é ouro. Apesar dos esforços dos últimos anos, a China ainda tem um longo caminho pela frente para limpar os céus de suas cidades.

A poluição em Pequim é de 37,9 µg/m3 em média, valor bastante superior aos 6,3 µg/m3 de Nova York; 9 µg/m3 de Londres; 6,9 µg/m3 de Madri; ou 20,7 µg/m3 da Cidade do México, de acordo com os dados de satélite mais recentes.

Ainda assim, o estudo da Universidade de Chicago estima que os habitantes da capital chinesa vão viver em média 4,4 anos a mais do que em 2013, graças às recentes reduções de partículas poluentes.

Em outros lugares, a situação é muito pior: em Nova Déli, na Índia, a poluição chega a 107,6 µg/m3, mais de 20 vezes o limite de 5 µg/m3 recomendado pela OMS.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As medidas adotadas em Pequim e outras cidades contrastam com as soluções draconianas em lugares como Nova Déli — nesta foto de 2020, um caminhão da prefeitura pulveriza água nas ruas na tentativa de neutralizar partículas poluentes no ar

Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão são os países onde o ar é mais irrespirável, enquanto a China, que na última década estava incluída entre os cinco primeiros desta lista, ocupa hoje o 9º lugar com 31,6 µg/m3, de acordo com os últimos dados de satélite de 2020.

Os Estados Unidos têm uma média de 7,1 µg/m3. E na América Latina, Guatemala, Bolívia, El Salvador e Peru estão entre os países com maior poluição ambiental, com níveis entre 20 e 30, enquanto os demais estão em sua maioria entre 10 e 20.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Cidade do México é uma das cidades mais poluídas da América Latina

A verdade é que poucas pessoas no planeta podem dizer que respiram ar puro: 97% da população mundial vive em lugares em que a qualidade do ar está abaixo dos padrões da OMS.

"Vivemos vidas mais curtas por causa da poluição no ar que respiramos: estimamos que mais de dois anos de expectativa de vida em média são perdidos globalmente por causa disso", diz Hasenkopf.

"Este fardo em nossas vidas é maior do que o do HIV/AIDS, da malária ou da guerra."

A coautora do estudo afirma que o melhor recurso para reduzir a poluição do ar não são os avanços tecnológicos, mas "uma vontade política e social sustentada de promover, financiar e fazer cumprir as políticas de ar limpo".

