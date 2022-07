O menino de 2 anos achado sozinho após pais morrerem no ataque a desfile de 4 de julho nos EUA

Há 1 hora

Os pais de um menino de 2 anos que foi encontrado sozinho e coberto de sangue estão entre as sete vítimas de um ataque a tiros perto da cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Irina McCarthy, de 35 anos, e Kevin McCarthy, de 37, morreram depois que o atirador abriu fogo do topo de um edifício contra quem assistia a um desfile de comemoração ao 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos, na cidade de Highland Park.

O filho do casal, Aiden, saiu ileso e está sob os cuidados dos avós. Parentes e amigos estão fazendo homenagens aos pais do menino e a outras vítimas do ataque.