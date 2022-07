Boris Johnson deve anunciar renúncia hoje, mas continua como primeiro-ministro até sucessão

Há 48 minutos

A expectativa é que uma nova disputa pela liderança do Partido Conservador ocorrera neste verão no hemisfério norte (ou seja, até setembro) e Johnson continue como primeiro-ministro até o outono no hemisfério norte (com início no fim de setembro). No Reino Unido, o primeiro-ministro é o líder do partido que tem maioria na Câmara dos Comuns.