Shinzo Abe: o momento em que ex-premiê é baleado no Japão

Há 46 minutos

Vídeos feitos durante o discurso do ex-premiê japonês Shinzo Abe mostram o momento em que o político foi alvo de um atentado, nesta sexta-feira (8/7), na cidade de Nara.

O médico que atendeu Shinzo Abe afirmou em entrevista coletiva que ele sofreu dois ferimentos, um deles no lado direito do pescoço.

O suspeito do ataque foi detido, e a arma do crime parece ser de fabricação artesanal.

Abe foi o mais longevo premiê do Japão, com mandatos entre 2006 e 2007 e depois entre 2012 e 2020. Ele era também o mais conhecido rosto da política japonesa no exterior - famoso particularmente por sua política conhecida como “Abenomics”, de reformas estruturais e estímulos fiscais para reviver a então estagnada economia japonesa.