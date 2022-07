Shinzo Abe: o que se sabe sobre suspeito de matar ex–premiê do Japão

O principal suspeito, de 41 anos, foi imediatamente imobilizado no local do crime

Dois tiros foram disparados antes de o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe cair no chão e ter sua morte confirmada, horas depois, no hospital.

A Agência para Incêndios e Desastres do Japão confirmou que Abe tinha um ferimento de bala no lado direito de seu pescoço e que sofreu sangramento subcutâneo na parte esquerda do peito.