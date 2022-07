Covid: como fazer autoteste e diminuir o risco de resultado falso negativo

Na hora de fazer um autoteste de antígeno para diagnosticar ou descartar uma suspeita de covid-19, o passo mais importante é ler atentamente o manual de instruções e seguir à risca as orientações do fabricante.

Em linhas gerais, estes kits são compostos por três itens principais:

O swab, aquela haste flexível que vai nas narinas e no fundo da boca;

O tubo, recipiente que traz uma solução líquida;

O dispositivo de teste, que recebe o líquido e dá o resultado.

A realização deste exame é indicada quando a pessoa apresenta sintomas sugestivos de covid, como tosse, coriza, dor de garganta e febre.

O ideal é fazer o teste a partir do terceiro dia após o início dos incômodos, quando a quantidade de vírus no organismo está suficientemente alta para ser detectada pelo dispositivo.

Antes disso, o autoteste até pode ser feito, mas um resultado negativo não pode ser levado a ferro e fogo — ainda mais se os sintomas persistirem ou piorarem.

A coleta

As etapas podem variar de acordo com cada fabricante, mas em linhas gerais a primeira orientação antes de iniciar o processo é lavar bem as mãos, para evitar uma contaminação cruzada e um resultado falso positivo.

O próximo passo é pegar o swab e esfregá-lo cerca de dez vezes nas paredes internas das duas narinas — algumas marcas também sugerem passar a haste flexível na boca, lá no fundo da língua.

O médico Evaldo Stanislau de Araújo, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, relata que muitas pessoas ficam aflitas com esse tipo de coleta, por acharem que é necessário aprofundar demais o swab, até que ele toque na garganta.

"É preciso perder esse medo. No início da pandemia, todo teste de covid realmente exigia introduzir a haste lá atrás, na nasofaringe. Alguns até brincavam que o swab quase cutucava o cérebro", lembra.

"Os testes atuais geralmente não demandam uma coleta tão profunda assim. É importante passar o swab na parede nasal. Não precisa ir até o fundo, mas também não pode ser só na pontinha do nariz", acrescenta o médico, que também trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O swab não precisa ser introduzido tão fundo, mas também não pode ficar só na pontinha das narinas

Em outras palavras, passar a haste no nariz não é lá muito agradável, mas não pode causar dor ou sangramentos.

A infectologista Valéria Paes, do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, sugere que o autoteste seja feito num lugar bem arejado e sem outros indivíduos ao redor.

"Muitas vezes, a passagem do swab causa uma certa irritação, e a pessoa tem acessos de tosse e espirro. Se ela estiver com covid mesmo, pode acabar transmitindo o vírus", adverte.

A mistura

A próxima etapa envolve pegar o swab e esfregar a ponta dele na solução líquida que vem no tubo de ensaio de plástico.

Geralmente, os fabricantes pedem que o usuário faça de 10 a 15 movimentos circulares.

A meta aqui é misturar o material que foi coletado do nariz com o líquido.

Depois, basta fechar o tubo de ensaio com a tampa e pingar a quantidade de gotas estipuladas no dispositivo de teste.

Este objeto, geralmente de plástico e com formato retangular, tem um orifício específico no qual as gotas da solução devem ser pingadas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Você deve pingar a quantidade de gotas estipuladas pelo fabricante no orifício do dispositivo de teste

O resultado

Na sequência, é necessário esperar entre 10 e 20 minutos para que o resultado apareça.

O que o dispositivo de teste faz é reagir à presença de proteínas (ou antígenos) específicos do coronavírus.

Caso estes antígenos realmente estejam presentes na amostra coletada, vão aparecer duas fitas horizontais no dispositivo.

Agora, se a pessoa não estiver com covid, apenas uma fita ficará visível.

É muito importante que todos saibam como interpretar estes resultados, assim como possíveis variações deles.

"A primeira coisa é que o primeiro dos risquinhos deve aparecer em 100% das reações. Se não estiver ali, pode descartar o teste porque ele está com algum defeito", aponta Araújo.

"Em segundo lugar, o risquinho precisa ir de uma ponta a outra do mostruário. Caso ele esteja interrompido ou pareça incompleto, isso também indica que o exame não está funcionando como se espera", complementa.

Outra dúvida comum: e se o segundo risquinho do teste estiver mais claro, quase transparente? Isso representa um resultado positivo para covid, afirmam os especialistas.

"Não importa a intensidade. Se o segundo traço aparecer, mesmo que seja muito leve, isso significa que há coronavírus ali", responde Araújo.

"E vale lembrar que o resultado do teste pode demorar entre 10 a 20 minutos para aparecer", destaca Paes.

Marque no relógio o momento em que você pingar as gotas no dispositivo, e espere o tempo estipulado para ter certeza do resultado — muitas vezes, a segunda fita só aparece nos minutos finais mesmo.

Crédito, Anvisa/Reprodução Legenda da foto, Os possíveis resultados dos autotestes, e o que cada um deles significa

O que fazer depois do resultado

Se o teste deu negativo e você continua com sintomas, vale repetir o exame mais uma vez depois de dois ou três dias para ter mais certeza do diagnóstico.

Agora, caso o resultado seja mesmo positivo, há uma série de ações que podem ser tomadas.

A primeira envolve notificar o caso para o posto de saúde mais próximo da sua casa. Isso ajuda a manter os números da pandemia atualizados e abre a possibilidade de fazer um PCR, teste cujos resultados são ainda mais confiáveis.

É importante também manter-se em isolamento e com o mínimo de contato com outras pessoas. Assim, você evita transmitir o coronavírus adiante, eventualmente até para indivíduos que correm maior risco de desenvolver as formas graves da doença.

Por fim, caso esteja com covid e precisando tomar a terceira ou a quarta dose da vacina, vale aguardar 30 dias desde o início dos sintomas para completar a imunização.

