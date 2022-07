Homem é indiciado por estupro de menina de 10 anos que teve aborto negado nos EUA

Há 1 hora

AVISO: Esta história contém detalhes que alguns leitores podem achar perturbadores

Milhões de mulheres e meninas perderam o direito constitucional ao aborto, que vigorava há décadas no país, após uma decisão da Suprema Corte dos EUA tomada no mês passado.

Encaminhada por um médico de abuso infantil em Ohio, a menina visitou uma clínica em Indianápolis, no Estado de Indiana, para se submeter a um aborto médico no dia 30 de junho.

A juíza do Tribunal Municipal do Condado de Franklin, Cynthia Ebner, o manteve sob custódia, com fiança de US$ 2 milhões (mais de R$ 10 milhões), alegando que existe risco de Fuentes fugir ou colocar a criança em perigo.