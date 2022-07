Putin: não há evidências de que presidente russo esteja doente, diz CIA

Tem havido crescente especulação de que Putin pode estar com problemas de saúde

Não há evidências de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, esteja com problemas de saúde, afirmou William Burns, diretor da CIA, a agência de inteligência americana.

Tem havido uma crescente especulação de que Putin, que completa 70 anos este ano, poderia estar enfrentando problemas de saúde, possivelmente um câncer. No entanto, nada foi confirmado.

"Há muitos boatos sobre a saúde do presidente Putin e, até onde sabemos, ele está muito saudável", disse Burns na conferência Aspen Security Forum, no Estado americano do Colorado. Em meio a risadas da plateia, ele acrescentou que esse não era um julgamento formal de inteligência.