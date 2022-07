Clarão rosa no céu intriga cidade da Austrália e revela plantação secreta de maconha

Há 1 hora

Moradores da cidade de Mildura ficaram confusos com um brilho rosa no céu

"Eu estava apenas sendo uma mãe legal e me mantendo calma, dizendo às crianças: 'Não há nada com que se preocupar'", disse ela à BBC.

"Minha mãe estava no telefone, e papai no fundo dizia: 'É melhor eu me apressar e tomar meu chá porque o mundo está acabando'."

"Todos esses cenários do fim do mundo estavam passando pela minha cabeça", disse ela à BBC.

Fazenda secreta exposta

Apesar do pânico inicial, ela ficou impressionada com a beleza do show de luzes: "Acho que foi ótimo - eles deveriam fazer isso com mais frequência".