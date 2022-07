Guerra na Ucrânia: o papel crucial dos drones no conflito

Quais drones militares Ucrânia e Rússia têm?

O principal drone militar da Ucrânia é o Bayraktar TB2, fabricado na Turquia. É do tamanho de um pequeno avião, tem câmeras a bordo e pode ser armado com bombas guiadas a laser.

A Ucrânia começou a guerra com uma frota de "menos de 50" destes, diz Jack Watling, do think tank Royal United Services Institute (Rusi).

Qual a eficácia dos drones militares?

"As forças russas podem direcionar suas armas contra o inimigo em apenas três a cinco minutos, com um drone Orlan-10 detectando um alvo", diz Watling. Sem eles, um ataque pode levar de 20 a 30 minutos para ser realizado, diz.

"Eles foram mostrados atacando alvos, como depósitos de munição, e ajudaram no naufrágio do Moskva [navio de guerra]", diz Miron.

Como os drones não militares estão sendo usados?

Um fabricante de drones ucraniano estima que as forças do país tenham 6.000 drones, mas não foi possível confirmar a informação.

Os drones comerciais podem ser equipados com pequenas bombas. No entanto, eles são usados ​​principalmente para detectar tropas inimigas.

"A Ucrânia não tem tanta munição quanto a Rússia", diz Miron. "Ter 'olhos no céu' para detectar alvos e direcionar o fogo de artilharia significa que eles podem fazer melhor uso do que têm."

Como cada lado está se defendendo contra os drones?

As forças russas também usaram sistemas online, como o Aeroscope, para detectar e interromper as comunicações entre drones comerciais e seus operadores.

Quem está fornecendo drones?

A Rússia agora está comprando drones militares Shahid do Irã, de acordo com a Casa Branca. As forças rebeldes houthis no Iêmen usaram esses drones para atacar alvos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.