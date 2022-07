Ataques de macacos selvagens aterrorizam cidade do Japão e levam polícia a tomar medidas excepcionais

A polícia japonesa está usando armas com tranquilizantes para conter uma onda de ataques de macacos selvagens que aterrorizam os moradores.

No começo do mês, a polícia tentou criar patrulhas especiais e usar armadilhas, mas ambas as tentativas fracassaram.