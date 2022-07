O país que cunha moedas de ouro para lutar contra inflação

Merlyn Thomas

BBC News

Há 49 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Nova moeda pode ser usada em algumas lojas

O banco central do Zimbábue tomou uma medida incomum para frear a inflação que assola o país há anos — e é considerada uma das mais altas do mundo.

Em meio a uma queda abrupta no valor da moeda nacional, a instituição começou a cunhar moedas de ouro.

O banco central mais que dobrou as taxas de juros — medida adotada para lidar com a inflação — para 200% neste mês, depois que a taxa anual de inflação passou de 190%.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Zimbábue registrou em 2021 a terceira inflação mais alta do mundo, atrás apenas da Venezuela e do Sudão.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Zimbábue abandonou sua moeda em 2009 devido à hiperinflação — e, embora tenha sido reintroduzida mais tarde, várias moedas são usadas no país, incluindo o dólar americano e o rand sul-africano

Cada moeda de ouro custará o preço de uma onça de ouro no mercado internacional, mais 5% por custo de produção.

Na última sexta-feira (22/07), uma onça valia cerca de US$ 1.724.

De acordo com o presidente do banco central do Zimbábue, John Mangudya, vai ser possível usar as moedas nas lojas, se tiverem troco suficiente.

A moeda se chama "Mosi-oa-Tunya", termo que significa "Fumaça que Troveja" — uma referência às Cataratas Vitória, na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia.

O valor do dólar do Zimbábue despencou em relação às principais moedas neste ano.

O país ainda se lembra do caos econômico sob o regime do falecido Robert Mugabe, que governou por quase quatro décadas.

A hiperinflação forçou o governo a abandonar o dólar do Zimbábue em 2009 — e levou o país a usar moedas estrangeiras, principalmente o dólar americano.

Durante o pior momento da crise, o governo parou de publicar os números oficiais da inflação, mas uma estimativa situou a taxa de inflação anual em 89,7 sextilhões por cento em meados de novembro de 2008.

Na época, a nota de cem bilhões de dólares do Zimbábue foi vista como um emblema do colapso econômico do país.

A moeda local foi reintroduzida uma década depois, mas rapidamente perdeu valor novamente.

