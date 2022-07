O alerta de lutador de UFC sobre saúde mental masculina após morte de amigo

O britânico Patrick "Paddy" Pimblett compete na divisão leve do Ultimate Fighting Championship (UFC), um esporte de artes marciais mistas, com quase nenhuma regra durante a luta.

É uma disciplina exigente, que mistura boxe, luta livre, taekwondo, judô com movimentos do jiu jitsu brasileiro, kickboxing e muay thai.

"Fale com qualquer um. As pessoas vão te ajudar", continuou a estrela.

"Prefiro ver meu amigo chorando no meu ombro do que ter que ir ao funeral dele na próxima semana", exclamou ela.

"Eu me perguntei por que estava me preparando para uma luta e a razão é que fiz isso para poder chegar aqui e passar essa mensagem", disse ele em entrevista à BT Sports.

"As mulheres podem falar e os homens não, porque acham que vão parecer fracos. Mas não, você é mais forte do que qualquer um se puder ir até seu amigo e dizer a ele como se sente."

"A entrevista com Paddy Pimblett após a luta no fim de semana pode ter ajudado a aumentar a conscientização sobre o quão importante é para as pessoas se abrirem e conversarem se estiverem tendo problemas com alguma coisa. E foi um lembrete, mais uma vez, de que não há problema em falar", disse o especialista em saúde mental Pete White ao Yorkshire Evening Post.